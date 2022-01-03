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Происшествия3 января 2022 14:11

Житель Георгиевска заказал в интернете наркотик и стал фигурантом уголовного дела

При задержании мужчина пытался избавиться от свертка с наркотиком
Алина МАКСИМОВА
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В Георгиевске фигурантом уголовного дела стал ранее судимый 39-летний местный житель. Его подозревают в приобретении и хранении наркотических средств.

Мужчина был задержан на одной из улиц города. При виде полицейских он стал нервничать и попытался избавиться от свертка, в котором, как позже показала экспертиза, был наркотик.

В отделе полиции мужчина рассказал, что купил наркотик для себя в интернете. После оплаты ему сообщили координаты закладки.

- Отделом дознания ОМВД России по Георгиевскому городскому округу в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.