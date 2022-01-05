В 2021 году при озеленении Ставрополя высадили 7,5 тысячи деревьев

За 2021 год в Ставрополе высадили около 7,5 тысячи деревьев в рамках кампании озеленения города. Растения появились не только в скверах и садах, но и по главным проспектам и улицам.

В основном высаживают клены, липы и ели, для которых региональных климат наиболее благоприятен. Параллельно с озеленением проводят работы по очистке сухостоя и старых растений, которые могут быть опасны для пешеходов.

Недавно в Ставрополе разбили Гагаринский сад, в котором высадили 400 лип и елей. На территориях общеобразовательных школ посадили 350 кленов, а на проспекте Российском - 90 лип и 80 кленов.