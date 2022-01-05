80% детей получат места в детских садах Ставрополья к 2035 году

В Ставропольском крае к 2035 году около 80% малышей получат свои места в государственных детских садах. Постепенно количество учреждений увеличивается, есть положительная тенденция к сокращению очередей.

Эксперты подсчитали, что в детсады к 2035 году будут ходить 825 из 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет.

- Благодаря строительству новых и реконструкции действующих образовательных учреждений в Ставрополе удалось достичь высокого уровня обеспеченности местами в дошкольных учреждениях. Но работы по улучшению демографической ситуации впереди ещё очень много, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

К 2035 году в детсадах будут воспитывать около 28,3 тысячи детей. На настоящий момент воспитатели присматривают за 27 тысячами малышей.