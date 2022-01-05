Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 10:40

80% детей получат места в детских садах Ставрополья к 2035 году

В ближайший год власти планируют построить несколько новых образовательных учреждений
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае к 2035 году около 80% малышей получат свои места в государственных детских садах. Постепенно количество учреждений увеличивается, есть положительная тенденция к сокращению очередей.

Эксперты подсчитали, что в детсады к 2035 году будут ходить 825 из 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет.

- Благодаря строительству новых и реконструкции действующих образовательных учреждений в Ставрополе удалось достичь высокого уровня обеспеченности местами в дошкольных учреждениях. Но работы по улучшению демографической ситуации впереди ещё очень много, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

К 2035 году в детсадах будут воспитывать около 28,3 тысячи детей. На настоящий момент воспитатели присматривают за 27 тысячами малышей.