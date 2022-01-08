За сутки в Ставропольском крае коронавирусом заболели еще 181 человек

Губернатор Владимир Владимиров обнародовал свежую статистику по коронавирусу в Ставропольском крае. К утру 8 января 2022 года в регионе выявили еще 181 случай заражения инфекцией, выписали 460 выздоровевших и зарегистрировали 13 летальных случаев. Общая статистика по заболеванию в крае выглядит так:

- 127 382 заболевших;

- 106 145 выздоровевших;

- 6205 умерших.

Вакцинацию от Covid-19 на Ставрополье прошли 1,2 млн раз. Вторым компонентом прививлись уже больше 1 млн раз. Не снижаются темпы проведения тестов на коронавирус. По состоянию на 8 января краевые медики исследовали больше 3,2 млн проб.