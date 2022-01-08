Жительнице Ставрополя вместо дорогой зимней одежды прислали книги

Продавец зимней одежды обманула жительницу Ставрополя на 24 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Потерпевшая заинтересовалась объявлением о продаже зимней одежды по низким ценам. В переписке она обговорила с продавцом все нюансы. Когда та показала квитанцию об отправке посылки, женщина перевела деньги. В коробке оказались старые книги и другие ветхие товары. Ставропольчанка написала заявление. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

Продавец, как оказалась, жила в Новороссийске и уже была судима. На допросе она пояснила, что товар у нее был, но таким образом хотела заработать. Надеялась, что покупательница не пойдет в полицию.