Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 января 2022 7:46

Жительнице Ставрополя вместо дорогой зимней одежды прислали книги

Возбуждено уголовное дело
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Продавец зимней одежды обманула жительницу Ставрополя на 24 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Потерпевшая заинтересовалась объявлением о продаже зимней одежды по низким ценам. В переписке она обговорила с продавцом все нюансы. Когда та показала квитанцию об отправке посылки, женщина перевела деньги. В коробке оказались старые книги и другие ветхие товары. Ставропольчанка написала заявление. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

Продавец, как оказалась, жила в Новороссийске и уже была судима. На допросе она пояснила, что товар у нее был, но таким образом хотела заработать. Надеялась, что покупательница не пойдет в полицию.