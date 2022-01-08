В первый рабочий день в Ставропольском крае закончится мокрый снег

В Ставропольском крае после холодных выходных 10 января прекратится мокрый снег. Это следует из данных регионального Гидрометцентра.

Погода в Ставропольском крае на 8-10 января 2022 года. Фото: stavpogoda.ru

Согласно данным на сайте, на выходных ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура не поднимется выше шести градусов тепла. В воскресенье будет сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В понедельник погода должна нормализоваться. Закончится мокрый снег, только местами будет лить небольшой дождь. Скорость ветра упадет до 8-10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до восьми градусов. В Ставрополе ожидается солнечная, облачная погода.