На Ставрополье поменялся порядок компенсации трат на школьную форму

В Ставропольском крае с 2022 года поменялся порядок компенсации затрат на школьную форму в многодетных семьях. Раньше эта мера была автоматической. Теперь получателям выплат надо написать заявление. Об этом сообщает управление по информационной политике правительства региона.

Заявки будут принимать с начала года до мая. Сами выплаты поступят в течение июля. На одного ребенка дается 5,2 тысяч рублей.

Как отмечает управление, за год количество многодетных семей, получивших выплаты, увеличилось на треть. В 2021 году траты компенсировали 66 649 детям из 33 557 семей.