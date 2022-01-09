В Ставрополе в 2021 году общественным организациям было выделено более 15 млн рублей

Ставропольские общественные организации в 2021 года получили поддержку на 15 млн рублей. Так, из городского бюджета семи некоммерческим организациям была выделена субсидия на 1,25 млн рублей.

- За счет дотаций организации провели более 100 мероприятий и оказали адресную помощь порядка 2 тысячам нуждающимся гражданам – приобрели продукты питания и предметы первой необходимости, новогодние подарки, билеты на аттракционы и многое другое, - сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Также за счет субсидий были приобретены технические средства реабилитации для городского общества инвалидов.

Порядка 14 млн рублей из федерального бюджета получили три общественные, ставшие победителями конкурса грантов. Так, НКО «Счастье в ладошках» на средства гранта запустила интенсивные курсы иппотерапии в сочетании с методом тейпирования для детей с особенностями развития.

Помимо этого, городские власти выделили помещение общественной организации «Вольница», где люди с инвалидностью теперь занимаются танцами, спортивными играми, арт-терапией и получают навыки самообслуживания.