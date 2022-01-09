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Общество9 января 2022 8:17

Полиция Ставрополья предупредила о наказании за подделку сертификатов о вакцинации

За использование и изготовление поддельного документа грозит уголовная ответственность
Алина МАКСИМОВА
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Ставропольская полиция напомнила об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации и призвала жителей края сообщать о фактах использования поддельной документации.

В ГУ МВД по СК отметили, что к ответственности привлекаются не только должностные лица, подделывающие документы о вакцинации, но и использующие их граждане.

Также в краевом главке напомнили, что при приобретении сертификата о вакцинации можно стать жертвой мошенников, которые берут предоплату и не предоставляют никаких документов после получения денег.

- Об имеющихся сведениях подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам 02, 102 (с мобильного телефона), - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.