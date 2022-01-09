Кисловодск получит 40 единиц новой коммунальной техники

Кисловодские коммунальщики в течение 2022 года получат 40 единиц коммунальной техники. Парк ЖКХ города-курорта будет обновлен впервые за 20 лет. Об этом на своей странице в социальной сети заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

С начала года в город уже поступило 25 единиц техники, остальная поступит в ближайшее время.

- Это и уличные пылесосы, и веткоизмельчители, грейдер, поливочные, пескоразбрасывающие машины, фронтальные погрузчики и другие виды техники, - сообщил Моисеев, добавив, что с новой техникой город станет еще чище и опрятнее.