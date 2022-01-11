На Ставрополье задержали рецидивиста, избивавшего и грабившего пенсионеров

На Ставрополье задержали 30-летнего ранее судимого жителя Буденновска. Он врывался в дома пожилых людей, угрожал расправой и похищал их деньги. А если пенсионеры отказывались ему давать денежные средства, то он их жестоко избивал. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставропольскому краю.

Так, по данным ведомства, молодой человек проник в дом пожилой пары. Житель Буденновска, требуя выдать деньги, избил пенсионеров.

Похитив из шкатулки ювелирные украшения, злоумышленник скрылся. Сумма ущерба составила порядка 35 тысяч рублей.

Злоумышленник в содеянном признался. Против него возбудили уголовные дела по статьям: «Грабеж», «Разбой». Сейчас подозреваемый находится под стражей.