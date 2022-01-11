Жителей Ставрополья предупредили о надвигающейся снежной буре

В Ставропольском крае в ближайшие дни начнется сильный снегопад, метель. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС России по Ставрополью. Так, с 13 по 16 января ожидается снежная буря.

По данным синоптиков, на большей части края прогнозируется сильный снег. После этого поднимется ветер со скоростью до 23-28 м/с.

В связи с этим краевое МЧС выпустило экстренное предупреждение.

Гостей и жителей Ставрополья призывают не планировать дальних поездок. С середины недели также стоит отказаться от поездок в другие территории нашего региона. На дорогах Ставрополья ожидаются гололедица и ухудшение видимости.

Водителям рекомендуют соблюдать соответствующий погодным условиям скоростной режим и оставлять автомобили только на специализированных парковках, чтобы не мешать работе уборочной техники и общественного транспорта.