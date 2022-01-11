В Пятигорске после реконструкции открыли мемориал Победы и музей воинской славы

В Комсомольском парке Пятигорска после реконструкции открыли мемориал Победы и музей воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Первую экспозицию для возрожденного музея подготовил Центр военно-патриотического воспитания молодежи Пятигорска.

Выставка рассказывает о самых важных битвах ВОВ. Представлены, в частности, предметы вооружения и экипировки, найденные поисковиками на местах сражений в Битве за Кавказ.

Как рассказали в пресс-службе администрации курорта, первыми посетителями обновленного мемориала и музея стали ветераны, юнармейцы.