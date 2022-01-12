Начальник гаража крупного университета Ставрополя присвоил 650 л бензина

В Ставрополе начальник гаража одного из крупных университетов Ставрополя стал фигурантом уголовного дела. Он списывал казенный бензин с топливных карт учреждения, присвоив 650 литров топлива.

Он занимался этим какое-то время, до момента, когда его раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка. После специалисты обратились в Следком, там возбудили уголовное дело.

По данным ведомства, мужчина получил несколько топливных карт на заправку служебных автомобилей. Но он также лил топливо в личные канистры, а в документах указывал ложные данные.

Дело уже направили в Ленинский районный суд краевого центра. Там рассмотрят материалы и вынесут приговор.