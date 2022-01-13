Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 января 2022 9:27

За разминирование школы в Ставрополе потребовали 20 тысяч долларов

В городе в третий раз получили сообщение о минировании школы №24
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе третий день подряд стало известно от анонимного заявителя о минировании школы №24. Снова учеников и учителей срочно эвакуировали и вывели на улицу из корпуса здания. Что попало на видео.

Как сообщил на встрече с журналистами губернатор Владимир Владимиров, не сообщая источник, якобы за разминирование потребовали 20 тысяч долларов. Днем ранее глава Ставропольского края написал в своем инстаграм-аккаунте, что бояться детям и их родителям нечего, в то время как анониму или анонимам, которые тревожат экстренные службы ложными заявлениями о бомбе в школе, побеспокоиться стоит.

- Уверен, компетентные структуры скоро этого «автора» вычислят, и все вопросы ему зададут, - написал Владимиров.