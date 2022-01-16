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Общество16 января 2022 5:35

В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболели 475 человек

Прирост зараженных оказался больше, чем число выписанных из больницы
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Владимир Владимиров утром 16 января обновил данные по коронавирусу в Ставропольском крае. Согласно свежей статистике, цифры заболеваемости начали расти.

- 129 929 зараженных (+475);

- 111 379 выздоровевших (+377);

- 6295 умерших (+10).

Чтобы уменьшить распространение инфекции в регионе, действуют ряд ограничительных мер. Кроме того, на Ставрополье, как и по всей России, наращивают темпы кампании по вакцинации населения.

- На сегодняшний день прививку от коронавируса в Ставропольском крае сделали уже один миллион 239 тысяч человек. Из них более одного миллиона 24 тысяч человек получили второй компонент вакцины, - написал Владимиров в соцсетях.

Не снижаются темпы исследований на COVID-19. По последним данным, на Ставрополье за всю пандемию сделали 3,3 млн тестов на коронавирус.

По состоянию на 14 января в регионе действуют 3770 инфекционных коек. Из них 2433 - заняты.