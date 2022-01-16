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Происшествия16 января 2022 7:25

Женщину с коляской поймали за кражей в магазине Железноводска

Инцидент попал на видео
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Женщина с коляской обокрала магазин в Железноводске. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольском крае.

По камерам видно, как женщина складывает товары с полок в коляску. Затем она расплатилась за какой-то товар и ушла. Сотрудники магазина остановили воришку на выходе и вызвали полицию. Выяснилось, что женщина украла продукты и корм для животных.

- Сотрудники полиции доставили женщину в отдел внутренних дел, где она призналась в содеянном. В отношении фигурантки отделением дознания ОМВД России по городу Железноводску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на совершение кражи", - сказано в сообщении.