Женщину с коляской поймали за кражей в магазине Железноводска

Женщина с коляской обокрала магазин в Железноводске. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольском крае.

По камерам видно, как женщина складывает товары с полок в коляску. Затем она расплатилась за какой-то товар и ушла. Сотрудники магазина остановили воришку на выходе и вызвали полицию. Выяснилось, что женщина украла продукты и корм для животных.

- Сотрудники полиции доставили женщину в отдел внутренних дел, где она призналась в содеянном. В отношении фигурантки отделением дознания ОМВД России по городу Железноводску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на совершение кражи", - сказано в сообщении.