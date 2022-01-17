На Ставрополье за сутки медики зафиксировали 509 случаев коронавируса

На утро 17 января в Ставропольском крае зафиксировали 509 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных составило 130,4 тысячи человек.

Также за сутки 412 ставропольцев смогли побороть болезнь, 10 человек скончались. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 733 человека. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Вместе с тем, наш край сталкивается с тенденцией, которая проявляется в недавние дни в России и в мире - растет число заболевших. Мы готовились к этой ситуации, резервы коек и медикаментов есть. Доля тяжелых случаев протекания болезни в данный момент не увеличивается. Не становится больше летальных случаев на фоне коронавируса, - заявил губернатор.