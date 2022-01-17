Около 3 тысяч нетрезвых водителей остановили на Ставрополье за 2021 год

В ГИБДД Ставропольского края рассказали, что по итогам 2021 года в регионе остановили около 3 тысяч нетрезвых водителей. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения,, 400 человек - наркотического. Против них составили протоколы.

Если оценивать итоги года, то количество ДТП по вине пьяных автомобилистов снизилось на 14% по сравнению с 2020 годом. Полицейские проводят регулярные рейды на региональных трассах, а в новогодние праздники они выявляли нетрезвых водителей круглосуточно.

За период с 10 по 16 января уже успели остановить 126 таких правонарушителей. На тех, кто попался на повторном нарушении ПДД, заводят уголовное дело.