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Общество17 января 2022 7:14

Около 3 тысяч нетрезвых водителей остановили на Ставрополье за 2021 год

2,5 тысячи выпивали алкоголь перед тем, как сесть за руль, а 400 - принимали наркотики
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В ГИБДД Ставропольского края рассказали, что по итогам 2021 года в регионе остановили около 3 тысяч нетрезвых водителей. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения,, 400 человек - наркотического. Против них составили протоколы.

Если оценивать итоги года, то количество ДТП по вине пьяных автомобилистов снизилось на 14% по сравнению с 2020 годом. Полицейские проводят регулярные рейды на региональных трассах, а в новогодние праздники они выявляли нетрезвых водителей круглосуточно.

За период с 10 по 16 января уже успели остановить 126 таких правонарушителей. На тех, кто попался на повторном нарушении ПДД, заводят уголовное дело.