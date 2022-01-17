Два ветерана из Кисловодска приняли поздравления Владимир Путина в свой юбилей

Президент России Владимир Путин поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в Кисловодске, с юбилеем. Женщинам исполнилось 90 и 95 лет, им вручили цветы, подарки и именные открытки.

Мария Кузнецова и Любовь Тамазина прошли через войну, помогая стране победить врага. Мэр Кисловодска Евгений Моисеев выразил свои поздравления и напомнил, насколько важны воспоминания о годах войны.

- Одни из самых главных людей в нашей жизни – это ветераны Великой Отечественной войны. Именно они добыли величайшую победу в истории человечества. Своей доблестью, мужеством, самоотверженным трудом эти люди подарили нам жизнь и мирное небо над головой, - написал Моисеев в официальном инстаграм-аккаунте.