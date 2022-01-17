Ставропольский врач рассказал, чем может закончиться погружение в ледяную воду на Крещение

Крещенские купания не всем одинаково полезны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

19 января православные верующие отправляются на родники и источники, чтобы приобщиться к доброй традиции - окунуться в купель с ледяной водой. Но не все местные жители понимают, что такой обряд, а для кого-то просто забава, может закончиться весьма плачевно. Какие опасности поджидают неподготовленных “моржей”, корреспонденту «КП - Северный Кавказ» рассказал врач, кардиохирург, сосудистый хирург высшей врачебной категории Иван Яковлев.

Что происходит с человеком во время погружения в ледяную воду? На организм ложиться колоссальная нагрузка. В первую очередь ныряющий может столкнуться с вазоспазмом - резким сужением сосудов.

- Организм человека старается уменьшить теплоотдачу через поверхность тела. И происходит резкий скачок артериального давления, усиленно вырабатывается адреналин. Эти процессы негативно сказываются на общем самочувствии, особенно на самочувствии пожилых людей с сердечно-сосудистыми патологиями, - добавил врач.

Мгновенный перепад температур может привести к сердечно-сосудистым катастрофам: инсультам и инфарктам. Но это не единственная опасность, которая подстерегает ныряющих.

Рефлекторная остановка дыхания происходит даже у молодых людей. Вегетативная система оперативно реагирует на погружение в ледяную воду: человек начинает терять сознание, затем перестает дышать.

- Если говорить об общем состоянии здоровья, такие “закаливания” могут быть вредны по нескольким причинам: после переохлаждения обостряются простудные заболевания, заболевания органов дыхания. У женщин усугубляются уже имеющиеся хронические заболевания: циститы, оофориты. К распространенным осложнениям можно отнести и воспаления в суставах, - дополняет ответ Иван Яковлев.

Настоятельно не рекомендуется купаться гипертоникам - людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также людям с судорожным синдромом, бронхиальной астмой, воспалением почек и бронхолегочной системы.

Внимание стоит обратить всем тем, кто недавно переболел коронавирусной инфекцией, так как иммунитет сильно ослаблен. Такие эксперименты могут закончится крайне негативно, не стоит рисковать и надеяться, что это укрепит слабое здоровье.

- Только тот, кто в течение долгого времени занимается закаливаниями, регулярно погружается в ледяную воду, может приступать к крещенским купаниям. В таком случае риск заболеваний и осложнений снижен - поясняет доктор.

При этом нужно соблюдать ряд правил: находиться в воде рекомендуется не более 30-60 секунд, раздеваться и погружаться в воду надо медленно и осторожно. Сначала надо снять верхнюю одежду - в последнюю очередь носки, обувь и шапку.

Погружаться с головой нельзя! Затылочная область головы не должна подвергаться резким перепадам температуры, легко простудить эту часть.

Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения - именно при сочетании двух этих факторов: алкогольной интоксикации и вазоспазма, случаются инсульты и инфаркты.

При выходе из воды - лучше сразу растереться, тепло одеться и употребить немного теплой пищи, - добавил Иван Яковлев.