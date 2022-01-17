С площади Ленина в Ставрополе убрали лес елок и новогодние шары

В Ставрополе приступили к демонтажу праздничных украшений. Рабочие уже успели разобрать конструкции маленьких новогодних елок и шаров, которые располагались за надписью "Ставрополь". После уберут иллюминации и главную елку.

Подобная работа проходит по всем улицам города. Убирают тематические плакаты, подсветку, елочки и т.д. Новогодние праздники кончились, жители региона вернулись в привычное рабочее русло.

- После демонтажа украшения отправят на специальные склады, где они будут храниться до декабря. Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости подготовят к следующему сезону, - рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.