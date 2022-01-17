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Происшествия17 января 2022 14:47

В ДТП в Благодарненском округе пострадал годовалый ребенок

Один человек погиб, еще четверо взрослых госпитализировали с травмами
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП. В Благодарненском округе столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб, еще пятеро человека оказались в больнице. Среди них - девочка 2021 года рождения.

По данным ГИБДД Ставропольского края, ВАЗ-2106 вылетел на встречную полосу и "лоб в лоб" столкнулся с ВАЗ-2114. При этом дорога на этом участке была в нормальном состоянии, видимость не ограничена.

Водитель ВАЗ-2106 скончался от травм уже в больнице. Правоохранительные органы начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Неизвестно, насколько виноваты оба водителя и что послужило причиной аварии..