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Здоровье18 января 2022 5:09

За сутки на Ставрополье медики выявили 547 случаев заражения COVID-19

Общее число заболевших перевалило за 130,9 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К утра 18 января в Ставропольском крае медики зафиксировали 547 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки выздоровели 974 пациента, 9 человек скончались.

Таким образом, общее число зараженных за все время пандемии составило 130,9 тысяч человек, выздоровевших - 112,7 тысяч, умерших - 6314 ставропольцев.

- Нагрузка на стационары растет незначительно – около трети коек в COVID-стационарах свободны. Число связанных с коронавирусом смертельных исходов на минимальном с августа уровне, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

За сутки иммунизацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошли 1183 человека, всего привились 1 миллион 241 тысяча человек.