Похитителям, пытавшим жителя Ставрополья из-за денег, дали сроки

Суд вынес приговор по делу о похищении жителя города Лермонтова и вымогательстве у него денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В 2018 году у двух жителей Предгорного района - Шаген Хачатряна и Эдуард Томенко - зародился план по похищению мужчины, у которого потенциально могут быть деньги для выкупа. Жертву выкрали и увезли в Пятигорск, где в нежилом помещении они начали его пытать. Потерпевший рассказывал, что его неоднократно били и запугивали выстрелами из газового пистолета. Кроме того, Хачатрян и Томенко прикладывали к телу мужчины нагретый паяльник.

Чтобы пытки закончились, мужчины требовали выдать 850 тысяч рублей либо переписать его имущество. Противоправный факт выявили сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю. Злоумышленники были задержаны. Выяснилось, что оба еще и поклонники запрещенного в России экстремистского движения "АУЕ". По материалам службы безопасности было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человек, совершенное группой лиц, с угрозой применения насилия" и "Вымогательство".

- Несмотря на полное отрицание своей вины, судом приняты во внимание представленные государственным обвинителем доказательства виновности преступников в совершении инкриминируемых преступлений, - сообщает прокуратура Ставрополья.

Хачатряну дали шесть лет колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей, а его другу Томенко - девять лет колонии строгого режима и штраф в 70 тысяч рублей, сказано в сообщении УФСБ России по Ставропольскому краю.