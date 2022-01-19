Ставрополь получил почти 93 млрд на трудоустройство, бизнес и поддержку горожан

В 2022 году Ставрополь получил 92,8 миллиарда рублей на реализацию социальных контрактов. Они подразумевают финансовую помощь гражданам, чей доход ниже прожиточного минимума. Средства можно потратить на бизнес, трудоустройство, выход из сложной жизненной ситуации (дорогостоящая операция и пр.).

- Важно, что с прошлого года максимальный размер соцконтракта увеличен до 250 тысяч рублей, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В 2021 году системой социальных контрактов воспользовались 800 ставропольцев. Общая сумма реализации договоров составила 109,4 миллиарда рублей.