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Общество19 января 2022 11:21

Ведомствам Ставрополья указали выполнить план по нацпроектам на 85% к осени

На реализацию программ выделили 23 миллиарда рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил министерствам к осени 2022 года завершить план работы по национальным проектам на 85%.

- Руководителям министерств и муниципалитетов необходимо соблюсти установленные нами сроки реализации. Как и в прошлые годы, задача к осени достичь показателя выполнения нацпроектов в 85%, - заявил Владимиров.

В 2022 году на реализацию федеральных программ выделили 23 миллиарда рублей. На эти средства улучшат качество дорог, построят и отремонтируют школы, отреставрируют и оборудуют медицинские учреждения.