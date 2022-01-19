Ведомствам Ставрополья указали выполнить план по нацпроектам на 85% к осени

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил министерствам к осени 2022 года завершить план работы по национальным проектам на 85%.

- Руководителям министерств и муниципалитетов необходимо соблюсти установленные нами сроки реализации. Как и в прошлые годы, задача к осени достичь показателя выполнения нацпроектов в 85%, - заявил Владимиров.

В 2022 году на реализацию федеральных программ выделили 23 миллиарда рублей. На эти средства улучшат качество дорог, построят и отремонтируют школы, отреставрируют и оборудуют медицинские учреждения.