В Ставрополе проспект Кулакова будет полностью «интеллектуализирован»

В Ставрополе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

К осени этого года она позволит модернизировать и дооснастить еще 17 светофорных объектов на самых оживленных и крупных транспортных развязках. 11 объектов расположены на проспекте Кулакова от улицы Ленина до Вишневой.

Последняя находится в районе, где запланирована масштабная реконструкция проезда для нескольких дачных товариществ. Светофор в районе улицы 5-й Промышленной модернизировали в 2021 году.

То есть, уже в этом году на всем участке одной из главных въездных магистралей Ставрополя транспортными потоками начнёт управлять интеллектуальная транспортная система. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Четыре светофорных объекта расположены в юго-западной части города.

По новому оборудуют перекрестки улицы 50 лет ВЛКСМ и улицы Шпаковская и Тухачевского. На улице Тухачевского еще модернизируют светофор на пересечении с проспектом Ворошилова. Преобразования коснутся перекрестка улицы Юго-Западный обход и улицы Приозерная.

А два светофорных объекта модернизируют в нижней части города на перекрестке улиц Войтика и Калинина и улиц Пригородная – Чапаева – проезда Чапаевский.