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Происшествия20 января 2022 10:21

Житель Ставрополья потерял более 2 млн рублей после общения с мошенником

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождения злоумышленника
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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41-летний житель села Покойного Буденновского округа захотел разбогатеть и заинтересовался предложением о заработке в брокерской компании. Мужчина увидел объявление в соцсети.

После чего, по его словам, с ним сразу же связался менеджер аналитического отдела крупнейшего холдинга. Неизвестный убедил мужчину перевести деньги на различные счета.

Доверчивый ставрополец согласился и перечислил более 2,3 млн рублей. Однако житель села Покойного не дождался обещанной прибыли, понял, что его обманули и обратился в местный отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставропольскому краю.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождения злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Мошенничество».