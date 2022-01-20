На Ставрополье в некоторых районах возрастет плата за вывоз мусора

На Ставрополье с 1 января 2022 года два региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами повысили плату за вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ края.

Так, например, оператор зоны, куда входят Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Невинномысск, Лермонтов, а также 9 округов, увеличил плату на 3-23 рубля в зависимости от населенного пункта.

Регоператор зоны, в которую входят Благодарненский, Александровский и Новоселецкий округа, повысил плату на 3-4 рубля.

В министерстве ЖКХ по Ставрополью подчеркнули, что платежки с новыми значениями за вывоз мусора придут в дома ставропольцев уже в феврале.