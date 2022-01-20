В Ставрополе 21 января ожидается небольшая оттепель

Сейчас в Ставрополе на дорогах работают около 90 снегоуборочных машин. Сначала они выполняют просыпку, потом приступают к уборке.

В первую очередь расчищают пути, по которым проходит общественный транспорт, особое внимание также уделяют улицам с крутыми спусками и подъемами, от обильных осадков чистят подъезды к социальным объектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Чтобы ставропольские дороги стали безопаснее, с вечера ушло еще почти тысяча тонн песко-соляной смеси. Не забывают и про тротуары и внутриквартальные проезды. Здесь, в основном, зона ответственности управляющих компаний. Их работу отслеживают районные администрации.

К вечеру в час-пик техника будет действовать уже точечно, чтобы не создавать дополнительные заторы для автомобильного движения. А ночью работа продолжится в усиленном режиме. Продолжается вывоз снега. За пределами города уже более 13 тысяч тонн.

21 января, по прогнозам синоптиков, Ставрополь ожидает небольшая оттепель. Однако это грозит таянием снега и образованием гололеда.

А с началом выходных последует снег с дождем. Настоятельно рекомендуем водителям и пешеходам строго соблюдать правила дорожного движения.