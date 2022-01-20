На Ставрополье весной планируют открыть завод по производству медицинского кислорода

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел в режиме видеоконференцсвязи совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в округе.

В нем поучаствовали представители профильных федеральных министерств, главы регионов СКФО - в их числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В регионах отмечается рост заболеваемости коронавирусом и распространение нового штамма «омикрон». Юрий Чайка отметил, что главам необходимо незамедлительно реагировать на его появление.

- В кратчайшие сроки необходимо подготовить инфраструктуру систем здравоохранения субъектов округа к резкому росту заболеваемости. Прошу организовать строжайший контроль за соблюдением введенных ограничительных мероприятий, — сказал полномочный представитель президента РФ.

Слово для выступления было предоставлено руководителю каждого из субъектов РФ, которые входят в состав СКФО.

Владимир Владимиров в своем докладе подчеркнул, что Ставрополье готово к работе в условиях распространения нового штамма. Доля свободных COVID-коек сохраняется на уровне 27 процентов. При необходимости в крае готовы к развертыванию еще 1,5 тысячи коек. Создан резерв лекарственных препаратов. Также глава региона отметил, что медицинские учреждения полностью обеспечены кислородом.

- Кислородом обеспечены все медицинские учреждения, которые работают с COVID-пациентами. Законтрактованы и налажены дальнейшие поставки. Кроме того, сейчас на Ставрополье ведется строительство завода по производству медицинского кислорода мощностью более 50 тонн в сутки. Планируем запустить его уже этой весной, — отметил Владимир Владимиров.

Глава края подчеркнул, что благодаря диалогу с федеральным центром Ставрополье в прошлом году получило около 330 миллионов рублей для приобретения кислородных газификаторов. В ближайшее время это оборудование будет поставлено в 10 медицинских организаций края.

Губернатор также доложил об организации работы по тестированию на COVID-19. За последнюю неделю в среднем в регионе ежедневно проводилось более 6,5 тысяч исследований на выявление коронавирусной инфекции. За счет краевого бюджета планируется создать возможности для регулярного бесплатного тестирования беременных женщин.