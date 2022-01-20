На Ставрополье организацию оштрафовали почти на 12 млн рублей за срыв сроков благоустройства сквера

На Ставрополье по результатам принятых мер прокурорского реагирования организации и ее директору назначены штрафы на общую сумму более 11,7 млн рублей за неисполнение условий муниципального контракта.

Выяснилось, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между управлением по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» был заключен муниципальный контракт на благоустройство сквера на сумму свыше 27 млн рублей.

В установленный контрактом срок организация работы в полном объеме не выполнила. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Против общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» и его директора возбудили дела об административном правонарушении.

«Стройсервис» назначено наказание в виде штрафа в размере более 11,2 млн рублей, директору в размере более 500 тыс. рублей. Постановления суда в законную силу пока не вступили.