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Происшествия22 января 2022 19:26

В горящем доме в Ставрополе нашли тело мужчины

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В горящем доме в Ставрополе спасатели нашли тело мужчины, передает пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью. В прокуратуре края корреспонденту "КП-Ставрополь" сообщили, что ведомство проведет собственную проверку ЧП и выяснит причины пожара и гибели человека.

Известно, что возгорание случилось на втором этаже многоквартирного дома на улице Карла Маркса. После огонь перебрался на кровлю. Площадь пожара до локализации составила 80 квадратных метров. Жильцы были эвакуированы. Это восемь человек, из которых двое - дети. На месте работает бригада из 42 спасателей и 12 единиц техники.