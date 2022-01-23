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Происшествия23 января 2022 7:53

Следователи начали проверку после гибели мужчины при пожаре в Ставрополе

Причины пожара и смерти человека устанавливаются
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото с места ЧП: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Фото с места ЧП: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Следователи установят обстоятельства пожара в общежитии в Ставрополе, где нашли тело мертвого мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Вечером 22 января стало известно о пожаре в двухэтажном доме на Карла Маркса. В одной из комнат спасатели нашли тело 52-летнего мужчины, который жил в этом общежитии. Причина возгорания устанавливает. Известно, что пожар начался на втором этаже, а потом пламя перекинулось на кровлю здания.

- Следователь СКР осмотрел место происшествия, опросил очевидцев, назначил судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.