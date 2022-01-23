В Ставропольском крае в тройном ДТП погиб мужчина

В Шпаковском районе в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Авария случилась 23 января, после 7 часов, около станице Старомарьевская. Водитель Нивы выехал на встречную полосу, где столкнулся с Хендэ Акцент. Тот в свою очередь по инерции влетел в "десятку", водитель которой скончался на месте ДТП. Его пассажир доставлен в больницу Ставрополя. Остальные участники аварии отделались небольшими травмами.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Причина, почему Нива выехала на встречную полосу, устанавливается. У 20-летнего водителя взяли биозабор на определение, были ли он пьян. С его слов, он не справился с управлением.