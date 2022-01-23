Житель Ставрополья хотел уйти от кредита через ложный донос

В Петровском районе вынесли приговор местному жителю Сергею К. Мужчину обвиняли в ложном доносе о преступлении, рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Житель Ставрополья оформил кредит и через несколько месяцев, когда набежал долг по выплатам, пошел в полицию. Он решил уйти от обязательств, заявив о мошенничестве в полицию. Проверка показала, что это неправда, и полицейские завели уголовное дело о ложном доносе.

- Обвиняемый признал вину, в ходе расследования сотрудничал со следствием. Ему дали девять месяцев условного срока. По гражданскому иску Сергей К. также должен полиции 3,3 тысяч рублей, - рассказал собеседник издания.