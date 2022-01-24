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Происшествия24 января 2022 7:15

Гендиректор компании на Ставрополье скрыл от налоговой 16,1 миллиона рублей

Сейчас правоохранители пытаются добиться возмещения ущерба
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае против генерального директора крупной компании возбудили уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов". Он скрыл 16,1 миллиона рублей, подделывая документы.

- По данным следствия, в 4 квартале 2019 года и 2 квартале 2021 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 16 миллионов 100 тысяч рублей, - рассказали в Следкоме региона.

Сейчас идет расследование дела и возмещение ущерба государству, после материалы отправят в суд для рассмотрения по существу.