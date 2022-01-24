Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 7:49

На Ставрополье нелегальный мануалист порвал женщине сухожилие во время лечения

Она обратилась в полицию
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В отделение полиции Георгиевского округа обратилась жительница поселка Новый. Она написала заявление на частного врача-мануалиста, который во время сеанса лечения порвал ей сухожилие.

По словам потерпевшей, у нее были проблемы со здоровьем и она решила обратиться к специалисту. Нашла контакт частного врача, пригласила его домой. После его работы она почувствовала острую боль в плече и обратилась к докторам местной больницы. Экспертиза показала частичный разрыв сухожилий и воспаление.

Полиция начала расследование. Выяснилось, что у мануалиста нет лицензии на врачебную практику. Против него возбудили уголовное дело.