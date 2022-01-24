На Ставрополье нелегальный мануалист порвал женщине сухожилие во время лечения

В отделение полиции Георгиевского округа обратилась жительница поселка Новый. Она написала заявление на частного врача-мануалиста, который во время сеанса лечения порвал ей сухожилие.

По словам потерпевшей, у нее были проблемы со здоровьем и она решила обратиться к специалисту. Нашла контакт частного врача, пригласила его домой. После его работы она почувствовала острую боль в плече и обратилась к докторам местной больницы. Экспертиза показала частичный разрыв сухожилий и воспаление.

Полиция начала расследование. Выяснилось, что у мануалиста нет лицензии на врачебную практику. Против него возбудили уголовное дело.