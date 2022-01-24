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Общество24 января 2022 10:59

На Ставрополье до 2024 года детям-сиротам выдадут около 700 квартир

В 2021 году на обеспечение детей жильем направили 412 миллионов рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Более 700 детей-сирот из Ставропольского края получат квартиры от государства в ближайшие несколько лет, до 2024 года. Расселение пройдет в рамках краевой жилищной программы для сирот, на которую в 2022 году выделили 765 миллионов рублей.

- В этом году мы направляем на программу дополнительное финансирование. А это означает только одно: в ближайшие 2 года ещё более 700 ставропольских детей-сирот должны стать владельцами своего жилья. Нацеливаю всех на этот результат, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомним, в прошлом году удалось заселить более 400 детей, а объем жилищной программы составил 412 миллионов рублей.