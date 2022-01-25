Количество зараженных COVID-19 за сутки на Ставрополье снизилось до 890 человек

К утру 25 января в Ставропольском крае зафиксировали 890 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 136,6 тысячи человек. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

- Прививку от коронавируса в крае сделали уже 1 миллион 267 тысяч человек. В том числе, завершили курс вакцинации более 1 миллиона 44 тысяч ставропольчан, - заявил Владимиров.

Также за сутки выздоровели 911 человек, скончались 9 ставропольцев. Нагрузка на коечный фонд возросла незначительно, ситуация находится под контролем.

Напомним, довлеющим штаммом коронавируса на Ставрополье является "омикрон". Им заражаются даже дети, но они легко переносят симптомы болезни.