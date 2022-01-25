Водителей Ставрополья предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за непогоды

Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила водителей региона о сложной ситуации на местных дорогах. Причиной стала непогода: видимость упала из-за снега, асфальт покрыл лед.

- В связи с установившимися негативными погодными условиями, Госавтоинспекция краевой столицы настоятельно рекомендует строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, - сказано в сообщении ведомства.

Также в ведомстве посоветовали выходить из дома и строить маршрут заранее.

Сейчас в Ставропольском крае туман, местами снег. Температура воздуха +3 градуса, ветер не сильный, с порывами до 10 метров в секунду.