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Общество25 января 2022 8:29

Предприниматель из Буденновска снес свое кафе, чтобы не платить штрафы

Приставы долгое время пытались добиться от него демонтажа незаконной постройки
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В УФССП Ставропольского края сообщили, что приставы добились от предпринимателя из Буденновска сноса своего кафе. Он построил здание и решил открыть кафе, которое не соответствовало законодательству.

Против него неоднократно возбуждали исполнительные производства, а после привлекали к административной ответственности. Однако бизнесмен успешно игнорировал все предписания судебных приставов.

- Работники службы разъяснили предпринимателю, что обратятся с предложением к администрации города, которая была взыскателем в данном производстве, с предложением о сносе незаконного объекта за их счет, однако далее денежные средства будут взысканы с должника в порядке регресса, - рассказали в ведомстве.

Тогда мужчина решил не искушать судьбу и снес собственную постройку, а также заплатил штраф - всего 10 тысяч рублей.