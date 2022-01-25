Предприниматель из Буденновска снес свое кафе, чтобы не платить штрафы

В УФССП Ставропольского края сообщили, что приставы добились от предпринимателя из Буденновска сноса своего кафе. Он построил здание и решил открыть кафе, которое не соответствовало законодательству.

Против него неоднократно возбуждали исполнительные производства, а после привлекали к административной ответственности. Однако бизнесмен успешно игнорировал все предписания судебных приставов.

- Работники службы разъяснили предпринимателю, что обратятся с предложением к администрации города, которая была взыскателем в данном производстве, с предложением о сносе незаконного объекта за их счет, однако далее денежные средства будут взысканы с должника в порядке регресса, - рассказали в ведомстве.

Тогда мужчина решил не искушать судьбу и снес собственную постройку, а также заплатил штраф - всего 10 тысяч рублей.