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Общество26 января 2022 14:50

За 2021 год на Ставрополье 18 подростков свели счеты с жизнью

Всего зарегистрировано 56 попыток, некоторые из которых закончились гибелью
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Межведомственная комиссия Ессентуков сообщила, что в 2021 году на Ставрополье 18 подростков свели счеты с жизнью, наложив на себя руки. Всего за год зарегистрировали 56 попыток подросткового суицида.

- Один случай отмечен в Ессентуках. Инцидент рассмотрен по признакам латентного суицидального поведения. Со школьником из многодетной семьи работал психолог, - сказано в сообщении мэрии города-курорта.

Педагоги регулярно проводят беседы с детьми, в школах работают психологи и линия доверия. Среди причин суицида выделяют конфликты со сверстниками и родителями, тяжелые потрясения, отсутствие внимания от близких людей.

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