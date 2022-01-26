За 2021 год на Ставрополье 18 подростков свели счеты с жизнью

Межведомственная комиссия Ессентуков сообщила, что в 2021 году на Ставрополье 18 подростков свели счеты с жизнью, наложив на себя руки. Всего за год зарегистрировали 56 попыток подросткового суицида.

- Один случай отмечен в Ессентуках. Инцидент рассмотрен по признакам латентного суицидального поведения. Со школьником из многодетной семьи работал психолог, - сказано в сообщении мэрии города-курорта.

Педагоги регулярно проводят беседы с детьми, в школах работают психологи и линия доверия. Среди причин суицида выделяют конфликты со сверстниками и родителями, тяжелые потрясения, отсутствие внимания от близких людей.