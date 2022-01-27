Ставрополье поставило новый антирекорд заболеваемости COVID-19 в 1031 человека

На утро 27 января в Ставропольском крае впервые за всю историю пандемии медики зафиксировали 1031 новый случай заражения коронавирусом. Это новый абсолютный антирекорд и первый раз, когда количество инфицированных перешло за тысячу человек.

Также за сутки в регионе выздоровели 808 ставропольцев, 10 человек скончались. Летальность остается на прежнем уровне. За день в больницы Ставрополья госпитализировали 162 человека с коронавирусом.

- Заболеваемость выше, чем несколько недель назад, но тяжелых случаев течения болезни значительно меньше - похоже, что такова особенность омикрон-штамма, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

За сутки первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 4 тысяч человек, всего в регионе иммунизированы 1 миллион 275 тысяч граждан.