Михаил Миненков: «Профориентация находится на первом месте!»

Фото: Instagram Михаила Миненкова

Как отметил глава промышленной столицы Ставрополья, в ближайшие несколько лет только на «Невинномысском Азоте» появятся тысячи вакантных рабочих мест. А инвестиции в город составляют 200-миллиардов рублей!

Именно поэтому наша нынешняя система образования в Невинномысске нацелена в первую очередь на профессиональную ориентацию молодого поколения по техническим специальностям.

Сегодня перед молодежью открываются все возможности для обучения, профессионального развития и построения карьеры в компаниях с мировым именем, которые находятся в Невинномысске.

Фото: Instagram Михаила Миненкова

Дефицит квалифицированных кадров очень высок. Именно поэтому основная задача сегодня – направить ребенка, если он склоняется к точным наукам, на правильный путь, ведь наши градообразующие предприятия нуждаются в высококлассных инженерах, химиках, лаборантах, энергетиках. Это почетная, ответственная работа на стабильных предприятиях мирового уровня.

Сегодня городские школы тесно сотрудничают с Невинномысским химико-технологическим колледжем, Невинномысским технологическим институтом, филиалом СКФУ, другими ВУЗами и СУЗами. В городе созданы все условия для того, чтобы ребенок мог определиться с выбором профессии и уже со школьной скамьи обучался как будущий специалист своего дела.

Знакомство с такими важными профессиями, как химик, физик, инженер многие юные невинномысцы начинают с детского сада. Позже профориентация продолжается в школе – к слову, в прошлом году в лицее №6 открылись «ЕвроХим»-классы, где ребята 8-11 классов углубленно изучают химию, биологию и математику.

Фото: Instagram Михаила Миненкова

Например, студенты химико-технологического колледжа могут не беспокоиться о трудоустройстве после обучения: по целевому распределению они отправляются на Невинномысские предприятия МХК «ЕвроХим».

Молодых специалистов «берут на поруки» более старшие и опытные. На всех промышленных площадках минерально-химического холдинга сотрудникам, для которых компания является первым местом работы после вуза, присваивается статус «молодой специалист» - в течение 3 лет им оказывается комплексная материальная поддержка и помощь в приобретении жилья.

- Таким образом, мы буквально «ведем» будущих специалистов наших предприятий с детского сада, воспитывая и оказывая им поддержку. И это очень важно: именно от них зависит развитие и процветание нашего Невинномысска, - написал в соцсети глава города.