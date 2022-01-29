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Здоровье29 января 2022 11:18

Удаленку в школах Ставрополья введут при 20% заболеваемости детей края

Министр здравоохранения региона сделал заявление
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставропольском крае накануне на фоне стремительно растущей заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма прошел брифинг с участием министра здравоохранения региона Владимиром Колесниковым. Министр прокомментировал перевод учеников школ края на дистанционный формат. По словам Колесникова, к удаленке прибегнут лишь в том случае, если детская заболеваемость на Ставрополье достигнет 20%.

- Приняли решение понаблюдать за ситуацией до следующего заседания штаба. Мы будем ориентироваться на количество заболевших детей. Если увидим, что заболеваемость среди детей растет, тогда будет принято решение о дистанционном обучении. Но пока этого не происходит, - заявил он.

Тем временем 29 января побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом в крае за все время пандемии. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о 1259 новых пациентах с COVID-19. Из которых 510 — это дети.

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