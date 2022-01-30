Жителя Ставрополья привлекли к уголовной ответственности за курение в ванной

В Ставропольском крае вынесли приговор о пожаре в Новоалександровом районе. Мужчина набрал себе воды, чтобы расслабиться, закурил прямо в ванной и уснул. Сигарета, само собой, выпала и спровоцировала пожар.

Все могло обойтись, если бы в огне не пострадала мать виновника ЧП. Она получила множественные ожоги лица, спины, правого и левого предплечья, правой и левой кисти рук, правой и левой стопы - в общей сложности оказались поражены 15% тела. И это стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Суд назначил мужчине штраф в 6 тысяч рублей, передает пресс-служба мировых судов Ставрополья. Наказание могло быть суровее, потому что осужденный стоит на учете у нарколога.