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Общество30 января 2022 13:37

В Ставрополе обустроят зону семейного отдыха на проспекте Ворошилова

Работы закончат летом 2022 года
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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До лета 2022 года в Ставрополе благоустроят зону семейного отдыха "Ореховая роща" на проспекте Ворошилова. Территорию обновят в рамках региональных программ местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт начнется в феврале и закончится летом. Работы откроются с демонтажа малой архитектуры и старого тротуара. Затем проведут обустройство линии освещения, новой дорожки и площадки для выгула домашних животных. На территории установят современную мебель для отдыха. Застройщик постарается сохранить зеленые насаждения.

В 2022 году всего благоустроят пять городских пространств.

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