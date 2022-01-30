В Ставрополе обустроят зону семейного отдыха на проспекте Ворошилова

До лета 2022 года в Ставрополе благоустроят зону семейного отдыха "Ореховая роща" на проспекте Ворошилова. Территорию обновят в рамках региональных программ местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт начнется в феврале и закончится летом. Работы откроются с демонтажа малой архитектуры и старого тротуара. Затем проведут обустройство линии освещения, новой дорожки и площадки для выгула домашних животных. На территории установят современную мебель для отдыха. Застройщик постарается сохранить зеленые насаждения.

В 2022 году всего благоустроят пять городских пространств.