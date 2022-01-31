Миндор Ставрополья предупредил о проблемах с транспортом из-за заговора перевозчиков

В Ставрополе во вторник, 1 февраля, на маршруты выйдет меньше общественного транспорта, чем обычно. Об этом горожан предупредили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Причиной стал заговор перевозчиков.

- Есть информация, что несогласные с решениями Миндора перевозчики проводят работу с водительским составом, чтобы они не устраивались на работу к перевозчикам, чьим заявкам присвоили первые места. Это может привести к тому, что завтра на рейсы выйдет меньшее количество транспортных средств, - заявил заместитель министра Миндора Борис Борисов.

Отметим, сейчас работе транспортной системы мешает снег, который обильнее всего выпал в краевой столице. Примерная толщина покрова - около 17 сантиметров.